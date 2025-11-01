السبت 01 نوفمبر 2025
سر استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري، استبعاد التونسي محمد علي بن رمضان بسبب إصابته بـ إجهاد في العضلة الخلفية. 

حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب استبعاده من قائمة اللقاء حفاظا على سلامته وعدم المجازفة به، خشية تفاقم الإصابة. 

قائمة الأهلي لمواجهة المصري 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة ١٢، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في  الدقيقة ٦١.

