بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول

أعلن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من أنباء الخيانة.

لامين يامال يعلن نهاية قصته مع نيكي نيكول

يامال خرج عن صمته، ووضع حدًا للشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن العلاقة انتهت رسميًا بينه وبين نيكول، بعدما كانت قصة حبهما حديث الصحافة الرياضية والفنية في إسبانيا وأمريكا الجنوبية.

وقال يامال في تصريحاته للصحفي خافي هويوس من جريدة سبورت الكتالونية: "نحن لسنا معًا"، في جملة قصيرة لكنها حاسمة، أنهت أشهرًا من الترقب والتكهنات.

يامال برفقة فتاة جديدة في إيطاليا

وجاءت تصريحات اللاعب بعد ساعات من مفاجأة فجّرها الصحفي الاستقصائي جوردي مارتن، الذي نشر عبر حسابه على منصة "إكس" أن يامال سافر إلى إيطاليا برفقة فتاة مجهولة ليست نيكي نيكول، في خطوة فُهمت وقتها كدليل على الخيانة.

يامال ينفي خيانة نيكي نيكول

لكن نجم برشلونة سارع للرد قائلًا: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، لقد انفصلنا فقط، وكل ما يُقال لا علاقة له بعلاقتنا"، ليغلق الباب أمام كل ما تم تداوله حول خيانة أو خفايا في كواليس العلاقة.

وبذلك، تُطوى صفحة من أكثر العلاقات التي جذبت اهتمام الصحافة الإسبانية خلال الشهور الماضية، بعدما تحولت قصة الحب بين أصغر موهبة في برشلونة وإحدى أشهر نجمات الغناء في الأرجنتين إلى حديث الرأي العام، قبل أن تنتهي بصمتٍ رسمي، وصدمةٍ مدوية.



