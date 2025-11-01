السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

تشيلسي يحسم قمة توتنهام بهدف جواو بيدرو في الدوري الإنجليزي (صور)

توتنهام وتشيلسي
توتنهام وتشيلسي

فاز فريق تشيلسي، على نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من   مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

جاء هدف تشيلسي عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 34.

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي 

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

الوسط: جواو بالينيا- محمد قدوس- بينتانكور.

الهجوم: برينان جونسون- كولو مواني- تشافي سيمنز.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- تشالوباه- فوفانا- مارك كوكوريا.

الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- أليخاندرو جارناتشو.

مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الـ 3 بنفس الرصيد ولكن يتفوق في فارق الأهداف.

