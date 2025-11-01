فيريرا يصدم الزمالك ويرفض تخفيض مستحقاته ويهدد باللجوء إلى فيفا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا رفض بشكل قاطع كل محاولات إدارة النادي لتخفيض قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته، متمسكا بالحصول على كامل المبلغ المنصوص عليه في عقده.

يانيك فيريرا يصدم الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو": عقد فيريرا ينص على حصوله على راتبه كالًا حتى نهاية التعاقد، وأن المدرب البلجيكي يتقاضى 23 ألف دولار شهريا، بينما يصل إجمالي رواتب الجهاز الفني بالكامل إلى نحو 55 ألف دولار شهريا.

وأوضح المصدر أن الزمالك مدين للجهاز الفني بمبلغ يصل إلى 440 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 20.7 مليون جنيه مصري.

وأضاف:" الإدارة تحاول الوصول إلى اتفاق لتسوية المبلغ أو تقسيطه أو تخفيض جزء منه في ظل الأزمة المالية الحالية، إلا أن فيريرا رفض تماما أي تخفيض أو تنازل عن مستحقاته.

وأكد المصدر أن المدرب هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم حصوله على كامل مستحقاته المالية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يعلن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي تعيين الكابتن أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

