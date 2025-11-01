حسام حسن يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء 6 لاعبين محترفين للمشاركة في معسكر الفريق بأجندة نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

6 محترفين في قائمة منتخب مصر بدورة الإمارات

واللاعبون المحترفون الست الذين قرر حسام حسن إستدعاءهم لمعسكر نوفمبر هم: محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مان سيتي) ومصطفى محمد (نانت) وحمدي فتحي (الوكرة) ورامي ربيعة (العين الإماراتي) وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

فيما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي نظرا لعدم إكتمال جاهزيته الفنية، حيث يخضع حاليا لعملية التأهيل قبل العودة إلى الملاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي.

محمد صلاح، فيتو

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين)

منتخب أوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلوا بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

تضمن اتفاقا اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزباكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، على أن يواجه يخوض الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبينم أحدهما أفريقي والآخر آسيوي.

