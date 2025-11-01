محمد عبد المنعم يكشف آخر تطورات الإصابة وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان

أكد محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

محمد عبد المنعم يكشف تطورات الإصابة

وقال عبد المنعم في تصريحات له لموقع نيس الرسمي: “الإصابة تسير بشكل جيد جدًا، وقريبًا سأكون مع الفريق من جديد. لن أكون قادرا على المشاركة مع اللاعبين في مواجهة باريس سان جيرمان، لكن معاهم بقلبي، وإن شاء الله نحقق الفوز. أشوفكم قريب جدًا”.

ويغيب الدولي المصري عن قائمة نيس لمواجهة باريس سان جيرمان في قمة الجولة القادمة من الدوري الفرنسي، بينما يواصل برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.