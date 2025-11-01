السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد المنعم يكشف آخر تطورات الإصابة وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

أكد محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير بعد الإصابة بقطع بالرباط الصليبي التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

محمد عبد المنعم يكشف تطورات الإصابة 

وقال عبد المنعم في تصريحات له لموقع نيس الرسمي: “الإصابة تسير بشكل جيد جدًا، وقريبًا سأكون مع الفريق من جديد. لن أكون قادرا على المشاركة مع اللاعبين في مواجهة باريس سان جيرمان، لكن معاهم بقلبي، وإن شاء الله نحقق الفوز. أشوفكم قريب جدًا”.

ويغيب الدولي المصري عن قائمة نيس لمواجهة باريس سان جيرمان في قمة الجولة القادمة من الدوري الفرنسي، بينما يواصل برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الجريدة الرسمية