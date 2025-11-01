السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي

تقدم فريق تشيلسي، على نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف تشيلسي عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 34.

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي 

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

الوسط: جواو بالينيا- محمد قدوس- بينتانكور.

الهجوم: برينان جونسون- كولو مواني- تشافي سيمنز.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING CHELSEA 終 POOTBALL POOTEALLCIOS Vicario Danso Palhinha Bergvall 20 Kudus Pedro Porro Spence Sarr 30 Bentancur Van de Ven Ven(C) (C) Kolo Muani M uraKT AΙΔ Subs Kinsky/ Xavi/ Richarlison Tel/ Udogie Romero Johnson/ Odobert/ Scarlett PRESENTED BY mkraken‎‏'‏‏

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- تشالوباه- فوفانا- مارك كوكوريا.

الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- أليخاندرو جارناتشو.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎MATCHDAY TEN CHELSEA 終 1ERTOHCAA JMMA XI SANCHEZ GUSTO FOFANA CHALOBAH CUCURELLA JAMES (C) CAICEDO NETO ENZO GARNACHO JOAO PEDRO SUBSTITUTES Jorgensen Tosin Acheampong Hato Lavia Andrey Santos Estevao Gittens Guiu‎‏'‏

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على البطائح 1-0 في الدوري الإماراتي (فيديو)

تشكيل الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منقطة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

