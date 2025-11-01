السبت 01 نوفمبر 2025
نهضة بركان يكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان
نهضة بركان

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

 

أهداف مباراة نهضة بركان وأهلي طرابلس 

وافتتح الفريق الليبي التسجيل في الدقيقة 10 عبر اللاعب مؤيد اللافي، قبل أن يتمكن بول فالير باساين من تعديل الكفة لصالح الفريق نهضة بركان في الدقيقة 28.

 

وفي الشوط الثاني، نجح أيوب خيري في تسجيل الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 53، مانحا فريقه بطاقة العبور إلى دور مجموعات عصبة الأبطال لأول مرة في تاريخه.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في ليبيا كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين.

