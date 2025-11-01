السبت 01 نوفمبر 2025
اتحاد تواركة المغربي يرفض عرض الأهلي لضم موهبة الفريق ويفضل العروض الأوروبية

فؤاد الزهواني
فؤاد الزهواني

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض نادي اتحاد تواركة المغربي عرضا من النادي الأهلي للتعاقد مع موهبته الشابة فؤاد الزهواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة المساء المغربية، فقد تواصل مسؤولو الأهلي مع النادي المغربي وأبدوا اهتمامهم الكبير بضم اللاعب، إلا أن إدارة اتحاد تواركة رفضت العرض، مؤكدة تمسكها بالزهواني وعدم رغبتها في انتقاله لأي فريق عربي في الوقت الحالي.

وأكدت التقارير أن قرار النادي جاء بدافع الحفاظ على مستقبل اللاعب الرياضي، وليس لأسباب مالية فقط، في ظل قناعة المسؤولين بأن الزهواني يمتلك فرصة أكبر للتطور والاحتراف عبر بوابة الأندية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة اتحاد تواركة تلقت بالفعل عدة عروض أوروبية لضم اللاعب الشاب، من بينها عرض نادي واتفورد الإنجليزي، الأمر الذي يعزز فرص انتقاله إلى أوروبا بدلًا من الدوريات العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة ١٢، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في  الدقيقة ٦١.

النادي الأهلي الأهلي فؤاد الزهواني المصري الدوري الممتاز

