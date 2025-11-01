أخبار مصر اليوم: مصر تبهر العالم في افتتاح المتحف الكبير.. شيخ الأزهر يستقبل ملك بلجيكا.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. وإعلان جديد بشأن انتخابات مجلس النواب
أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
بالأعلام والأزياء الفرعونية، مصريون يحتفلون بافتتاح المتحف الكبير في ميادين القاهرة (فيديو وصور)
توافدت مئات العائلات المصرية مع أطفالها إلى ميداني عابدين والجلاء بالدقي، لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على الشاشات العملاقة.
السيسي وضيوف مصر يتفقدون المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميا
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر مقتنيات المتحف المصري الكبير
السيسي يضع آخر قطعة أثرية كنموذج مصغر بالمتحف المصري الكبير
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، وذلك بوضع آخر قطعة أثرية كنموذج مصغر يمثل مصر، في لحظة رمزية تمثل اكتمال المشروع وبدء مرحلة العرض الكامل للقطع التاريخية أمام العالم.
السيسي لضيوف المتحف الكبير، أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ السلام والمحبة
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ بلد السلام والمحبة وأدعوكم للاستمتاع بهذه الاحتفالية.. تحيا مصر وتحيا الإنسانية.
رقص وغناء، مواطنون يحتفلون في ميدان الدقي بافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)
شهد ميدان الدقى، منذ قليل، احتفالات العديد من المواطنين بانطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أمام الشاشات العملاقة التي تبث الحفل.
شيخ الأزهر يستقبل ملك بلجيكا ويناقشان سبل تعزيز حوار الأديان
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمقر مشيخة الأزهر، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ضمن زيارة جلالته الرسمية لمصر لحضور مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.
مجدي يعقوب بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: أجدادنا سبقوا العالم في الطب والعناية بالإنسان
أكد الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب أن المصريين القدماء سبقوا العالم في الطب والعناية بالإنسان، مشيرًا إلى أن ما قدمته الحضارة المصرية في هذا المجال يمثل أعظم هدية من مصر إلى البشرية عبر التاريخ.
فاروق حسني: المتحف المصري الكبير معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورها
أعرب الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن فخره وسعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه لحظة تاريخية طال انتظارها تجسد عظمة الهوية المصرية وعمقها الحضاري.
أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة ممطرة تبدأ مساء غد الأحد وحتى الاثنين المقبل، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الدلتا وشمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحب ذلك نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق.
"الوطنية للانتخابات" تعلن قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات مجلس النواب
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات تمتد لتشمل جميع الأطراف المشاركة في المتابعة والمراقبة، سواء من وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أو وكلاء المرشحين، مشددة على أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون هو الضمانة الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية.
