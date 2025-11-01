محافظ القاهرة بعد افتتاح المتحف المصري: أحد أيام مصر التي سيخلدها التاريخ

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إن مصر اليوم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تقف شامخة وهي تنسج لوحة بديعة تندمج فيها ابداعات المصري القديم مع أنامل المصري المعاصر ليقف العالم كله احترامًا وتقديرًا للدولة المصرية العظيمة.

محافظ القاهرة عن افتتاح المتحف المصري: أحد أيام مصر التى سيخلدها التاريخ

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا اليوم هو أحد أيام مصر التى سيخلدها التاريخ، حيث أهدت فيه مصر للإنسانية هذا الصرح المهيب.

جاء ذلك خلال تواجده بحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعدد كبير من قادة دول العالم.



وأضاف محافظ القاهرة أن مصر اليوم تفتح ابواب التاريخ أمام العالم ليشهد على عظمة الحضارة المصرية وعبقرية الانسان المصري القديم الذي لاتزال أسرار عبقريته تبهر العالم، وكذلك إصرار وإرادة الانسان المصري الحديث الذي حافظ على تراث الأجداد ويهديها للعالم اليوم في أكبر متحف على مستوى العالم يحتضن حضارة واحدة ويضم كنوزًا لا مثيل لها.

محافظ القاهرة: العالم على موعد اليوم مع إنجاز إنسانى عظيم

وأكد محافظ القاهرة أن العالم على موعد اليوم مع إنجاز إنسانى عظيم يجسد جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الإنساني العريق وتعزيز قيمة الانتماء للوطن عبر الأجيال، ويستلهم مشاعر الفخر والقوة من الإنسان المصري القديم الذي قدم للعالم حضارة استثنائية لا تزال أسرارها تدهش العالم في مختلف الفنون والعلوم.

