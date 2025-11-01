السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

فاروق حسني: المتحف المصري الكبير معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورها

الفنان فاروق حسني،
الفنان فاروق حسني، فيتو
أعرب الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن فخره وسعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه لحظة تاريخية طال انتظارها تجسد عظمة الهوية المصرية وعمقها الحضاري.

وقال حسني خلال حضوره حفل الافتتاح: "بهذا الجلال والبهاء، يتجلى معقل الحضارة المصرية في أبهى صورة، مشهد يعبر عن استمرارية الروح المصرية التي لا تنطفئ."

وأكد أن افتتاح المتحف يمثل تتويجًا لجهود استمرت سنوات طويلة، ويعد رسالة إلى العالم بأن مصر قادرة على صون تراثها وتقديمه للعالم برؤية عصرية تحفظ الأصالة وتحتفي بالإبداع الإنساني.

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.
 

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

