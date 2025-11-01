"الوطنية للانتخابات" تعلن قواعد متابعة وسائل الإعلام لانتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات تمثل أحد أهم ركائز الشفافية وضمان النزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن هذه القواعد تسري على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكلاء المترشحين، وكل من يشارك في متابعة مجريات الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.

جاء ذلك في مدونة السلوك الانتخابي التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

ويهدف تطبيق هذه القواعد، وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة، إلى إرساء إطار منظم وملزم يضمن إلتزام جميع الأطراف بأعلى معايير المهنية والحياد، بما يدعم الثقة العامة في نتائج الانتخابات ويعزز مكانة الدولة كمثال يُحتذى في إدارة الاستحقاقات الديمقراطية.

وجاءت المادة الحادية عشرة من مدونة السلوك لتحدد الأهداف الأساسية لهذه القواعد، وفي مقدمتها ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودعم العملية الانتخابية، وتهيئة بيئة مناسبة لإجراء استفتاءات وانتخابات نزيهة وعادلة وفق المواعيد المقررة قانونًا.

كما تهدف القواعد إلى ضمان الشفافية والحياد وحماية حقوق الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، وتعزيز المساواة في فرص الظهور الإعلامي بين جميع المترشحين والأحزاب السياسية، إلى جانب تفعيل دور وسائل الإعلام في دعم نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال تغطية عادلة ومتوازنة.

ووفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة، فقد وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاث آليات رئيسية لتطبيق هذه القواعد:

التوعية: حيث تعمل الهيئة على نشر قواعد المتابعة وإتاحتها للكافة، مع تعزيز الوعي العام بأهميتها ودورها في صون الديمقراطية.

رصد الانتهاكات: وتتولى الهيئة الوطنية مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء المترشحين بهذه القواعد، بالتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات الوطنية والأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.

المساءلة: وتشمل اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حال مخالفة أي طرف للقواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات، بما يضمن الجدية في التطبيق والمحاسبة على أي إخلال بالضوابط.

وفي المادة الثالثة عشرة، شددت القواعد على التزام وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بأحكام الدستور والقوانين، وما تصدره الهيئة الوطنية من قرارات تخص الاستفتاءات والانتخابات، مع الالتزام الكامل بالضوابط المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي.

كما أكدت المادة ضرورة الحياد وعدم الانحياز لأي مترشح أو حزب سياسي أو قائمة انتخابية، وتقديم تغطية متوازنة وعادلة تعكس الواقع دون تضليل، مع التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها وتجنب الصور أو العناوين المضللة أو المقتطعة من سياقها.

وألزمت القواعد وسائل الإعلام باحترام المواعيد القانونية للدعاية الانتخابية، والامتناع عن نشر أي مواد دعائية بعد انتهاء الفترة المحددة، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي طرف سياسي.

كما شددت على منع بث أو نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو العنف، أو يثير الفتن المجتمعية، مع ضمان حق الرد والتعليق لجميع الأطراف على ما يُنشر بحقهم، والالتزام بالحفاظ على خصوصية الناخبين وعدم الكشف عن اختياراتهم.

وحظرت القواعد كذلك إجراء استطلاعات للرأي داخل أو بالقرب من لجان الاقتراع، مؤكدة على أهمية نشر مواد توعوية وتعليمية حول حقوق وواجبات الناخبين، مع تجنب طرح أسئلة إيحائية أو متحيزة في المقابلات أو التغطيات الإعلامية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه القواعد تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا يهدف إلى صون العملية الديمقراطية من أي تجاوز أو تحيز، مشيرة إلى أن نجاح الانتخابات لا يقاس فقط بسلاسة الإجراءات، بل بمدى التزام الأطراف كافة بالمعايير المهنية والقانونية التي تكفل العدالة والمساواة والشفافية

