مجدي يعقوب بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: أجدادنا سبقوا العالم في الطب والعناية بالإنسان

أكد الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب أن المصريين القدماء سبقوا العالم في الطب والعناية بالإنسان، مشيرًا إلى أن ما قدمته الحضارة المصرية في هذا المجال يمثل أعظم هدية من مصر إلى البشرية عبر التاريخ.

وأضاف يعقوب، خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أن النقوش والبرديات الطبية القديمة تكشف عن فهم مذهل للجسد الإنساني وأساليب علاجه، ما يدل على أن المصريين الأوائل لم يكونوا مجرد بناة حضارة، بل روادًا في العلوم والرحمة والإنسانية.

وختم قائلًا: “إن رسالة مصر وهي تفتتح المتحف المصري الكبير كانت وما زالت هي خدمة الإنسان، وهذه الروح الخالدة تتجلى اليوم في هذا الصرح العظيم الذي يجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر”.

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

