السيسي يضع آخر قطعة أثرية كنموذج مصغر بالمتحف المصري الكبير

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، وذلك بوضع آخر قطعة أثرية كنموذج مصغر يمثل مصر، في لحظة رمزية تمثل اكتمال المشروع وبدء مرحلة العرض الكامل للقطع التاريخية أمام العالم.

وجاء هذا الحدث التاريخي وسط حضور رسمي وشخصيات عالمية، ليكون ختامًا لسنوات من الجهد والتخطيط والتعاون الدولي والمحلي الذي ساهم في إنجاز أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر.

وأكد السيسي أن هذا الفعل الرمزي يمثل شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري ومهارته في الحفاظ على تراث بلاده، ويعكس التزام مصر بتقديم حضارتها للعالم بطريقة تليق بمكانتها التاريخية والثقافية.

