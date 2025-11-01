رقص وغناء، مواطنون يحتفلون في ميدان الدقي بافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

شهد ميدان الدقى، منذ قليل، احتفالات العديد من المواطنين بانطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أمام الشاشات العملاقة التي تبث الحفل.

ورصدت عدسة فيتو، رقص وغناء عدد من المواطنين فرحا واحتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، مع رفع أعلام مصر، كما شهدت شوارع الدقي مسيرات بالسيارات للعائلات مع أطفالهم.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم، صورة تذكارية مع وفود الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في مشهد يعكس روح الترحيب والضيافة المصرية وفخر مصر بمكانتها الحضارية والثقافية على الصعيد الدولي.

وجاءت الصورة وسط أجواء احتفالية مهيبة، حيث حضرها ممثلون عن العديد من الدول والشخصيات الدولية، لتوثق لحظة تاريخية تجمع بين رمزية الحدث وعظمة المتحف الأكبر من نوعه في العالم.

وأشاد الحضور بالتحضيرات الرائعة والتنظيم المتميز، معتبرين أن هذه اللقطة التذكارية تعكس حرص مصر على تقديم إرثها الحضاري للعالم بطريقة متكاملة تجمع بين الجمال والفخر الوطني.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

