السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

السيسي لضيوف المتحف الكبير، أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ السلام والمحبة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ بلد السلام والمحبة وأدعوكم للاستمتاع بهذه الاحتفالية.. تحيا مصر وتحيا الإنسانية.


وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق.

وأضاف أن مصر تقدم من خلاله منارة للعالم كله بأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير:  بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة قدرنا إن إحنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها واللي شافوه خلال الفتح التجريبي اتكلموا عنها بالفعل.

الجريدة الرسمية