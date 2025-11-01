المايسترو ناير ناجي، تعرف على الموسيقار المصري قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يُعد المايسترو ناير ناجي واحدًا من أبرز الموسيقيين المصريين في جيله، ونظرًا لإبداعه فقد وقع الاختيار عليه ليكون هو قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أبهر الجميع بمصر وعلى مستوى العالم.

من هو الموسيقار ناير ناجي؟

وُلد الموسيقار ناير ناجي في الإسكندرية عام 1970، وبدأ دراسته الموسيقية في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية على يد المدرسة الإيطالية هيرتا بابو، قبل أن يستكمل دراسته في القاهرة.

في عام 1996 حصل على شهادة تخصصية في العزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية للموسيقى في لندن، ثم درس قيادة الأوركسترا على يد المايسترو الفرنسي دومينيك رويتس، وتوج دراسته بالحصول على دبلوم قيادة الأوركسترا من المدرسة الموسيقية L'École Normale في باريس عام 2001.

تضم أعمال ناجي الموسيقية نطاقًا واسعًا من الأشكال الفنية، من الموسيقى السيمفونية إلى الأوبرا والأوراتوريو والباليه والمسرحيات الغنائية والموسيقى الخفيفة، كما قدم العديد من المؤلفات والتوزيعات للكورال والأوركسترا وأعمال العزف المنفرد، التي عُرضت في مهرجانات دولية داخل مصر وخارجها.

من أبرز مؤلفاته موسيقى احتفالية وزارة الثقافة المصرية باليوبيل الذهبي لتأميم قناة السويس، وموسيقى احتفالية الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2006، كما حصد الجائزة الفضية في المسابقة الكورالية العالمية أصوات براغ عام 2012 عن توزيعاته الكورالية لأغاني سيد درويش.

ويُعد ناجي مؤسس كورال القاهرة الاحتفالي ومديره الفني، كما شغل منصب المدير الموسيقي لدبلجة أفلام ديزني بالعربية، والمدير الفني والقائد الأساسي لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2011 إلى 2014، كذلك شارك في قيادة كورال الثلاث ثقافات إلى جانب القائد الفرنسي ميشيل بيكمال في المهرجان السنوي العالمي بالمغرب وإسبانيا بين عامي 2004 و2011، وبمسيرته الغنية وموسيقاه المبدعة، يواصل المايسترو ناير ناجي تأكيد مكانته كأحد أبرز الموسيقيين على الساحة المصرية والعالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

