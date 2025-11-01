حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تبهران العالم في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

في واحدة من أجمل لحظات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خطفت الشقيقتان أميرة ومريم أبو زهرة، حفيدتا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قلوب الحاضرين والمشاهدين بأداء موسيقي مدهش على آلة الكمان، مزج بين العراقة والحداثة.

تألقت الشقيقتان في عرض موسيقي مبهر تحت سماء المتحف المضيئة بتقنيات الهولوجرام والألعاب النارية، حيث قدّمتا مقطوعة موسيقية فريدة جمعت بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية المصرية في تناغم مدهش ألهب مشاعر الجمهور.

وحظي الأداء بتصفيق طويل من الحضور وإشادة واسعة من متابعي الحفل حول العالم، باعتباره تجسيدًا معاصرًا لعبقرية الفن المصري الممتد من الجذور إلى المستقبل.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر مقتنيات المتحف المصري الكبير

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي،المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ بلد السلام والمحبة وأدعوكم للاستمتاع بهذه الاحتفالية.. تحيا مصر وتحيا الإنسانية



وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق

