بالأعلام والأزياء الفرعونية، مصريون بحتفلون بافتتاح المتحف الكبير في ميادين القاهرة (فيديو وصور)

توافدت مئات العائلات المصرية مع أطفالها إلى ميداني عابدين والجلاء بالدقي، لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على الشاشات العملاقة.

وتنوع الحضور بين عائلات جلست داخل سياراتها، وأخرى وقفت على موتوسيكلاتها، والبعض فضل الوقوف على الأرصفة المحيطة، في احتفالية جمعت كل الفئات والطبقات.

ورفع الحضور أعلام مصر وورسمت الفتيات الصغيرات العلم على وجوههن، بينما ارتدى بعض الأطفال والكبار الزي الفرعوني، كمل تواجدت جميع الأعمار من الأطفال الصغار إلى كبار السن.

زينت سماء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأشكال ملوك الفراعنة والأهرامات عبر تقنية الهولوجرام الحديثة، في مشهد مذهل حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعكس روعة الحضارة المصرية وامتدادها عبر العصور.

وتضمن العرض ذكر تاريخ ملوك المصريين القدماء، ومنهم الملك رمسيس الثاني، مستعرضًا إنجازاتهم وقدرتهم وقصصهم في التاريخ، في تلاحم بين العلم والتاريخ والفن البصري.



كما أضيف للعرض فقرة أوبرالية متميزة للفنان رجاء الدين، قدم من خلالها التنور المصري في صورة فنية موسيقية راقية، لتكتمل بذلك تجربة احتفالية تمزج بين التاريخ والتقنية والفن، وتظهر المتحف كمركز حضاري عالمي يروي قصة مصر القديمة للأجيال القادمة.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

