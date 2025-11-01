طقس افتتاح المتحف المصري الكبير، خريفي نهارا مائل للبرودة ليلا، أمطار خفيفة، وظاهرة غير مؤثرة في أجواء الاحتفال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بدأت فى الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحًا.

أمطار خفيفة على مدن القناة والقاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية: درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 37

