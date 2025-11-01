أخبار الفن اليوم: افتتاح المتحف المصري الكبير يجمع نجوم الفن من الأوبرالي والسنفونيات إلى الابتهالات والتنورة.. وانطلاق الدورة الـ 10 من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية المهمة، ومن أبرزهم:

عبر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن سعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا فخره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور وازدهار مستمر.

انطلق مؤخرًا عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة شاهد، وهو يُعد من أحدث الأعمال الأصلية التي تقدمها المنصة ضمن موسمها الدرامي الجديد.

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 ديسمبر القادم، بقصر الفنون بساحة الأوبرا، تحت شعار «بالحروف: سلام»، بمشاركة نخبة من كبار الخطاطين والفنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وجه الفنان إياد نصار رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير، دعاهم فيها إلى الشعور بالفخر والسعادة بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية أمام العالم.

ينقل التليفزيون المصري اليوم علي الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح علي جميع قنواته.

رحبت الفنانة يسرا بضيوف مصر خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن مصر بلد التاريخ والحضارة، داعية السائحين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذا الصرح العظيم الذي يجسد مجد المصريين عبر العصور.

يشارك الفنانون هدى المفتي وأحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي، مساء اليوم، في فعاليات افتتاح ‏المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.‏

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى المشاركة به، ولكنها متواجدة حاليا بأمريكا لتكريمها بمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك.

تداول نشطاء ميديا صورة للفنان محمود حميدة مرتديا الزي الفرعوني، باستخدام التقنيات الحديثة للصورة وهو عنصر AI.

خطفت الإعلامية مني الشاذلي الأنظار بظهورها بإطلالة فرعونية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهر الفنانون أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وأحمد غزي، وهدى المفتي بإطلالات فرعونية لافتة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجه الممثل المصري العالمي مينا مسعود دعوة لمتابعيه حول العالم لزيارة مصر، وذلك بالتزامن مع افتتاح الصرح المعماري والثقافي الضخم، المتحف المصري الكبير.

خطفت النجمة شريهان الأنظار بمجرد ظهورها على خشبة افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددًا من النجوم، ورؤساء دول العالم.

في ليلةٍ استثنائية امتزج فيها الفن بالحضارة، خطفت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق الأضواء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتصبح حديث المصريين والعالم بعد أدائها المبهر في الحفل.

يُعد المايسترو ناير ناجي واحدًا من أبرز الموسيقيين المصريين في جيله، ونظرًا لإبداعه فقد وقع الاختيار عليه ليكون هو قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أبهر الجميع بمصر وعلى مستوى العالم.

شارك المبتهل إيهاب يونس في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، والذي حضره لفيف من رؤساء دول العالم وعدد من النجوم والإعلاميين.

قدمت حفيدتا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة “أميرة ومريم” أبو زهرة مقطوعة عزف موسيقية ضمن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

