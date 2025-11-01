أخبار الفن اليوم: افتتاح المتحف المصري الكبير يجمع نجوم الفن من الأوبرالي والسنفونيات إلى الابتهالات والتنورة.. وانطلاق الدورة الـ 10 من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية المهمة، ومن أبرزهم:
نقيب الموسيقيين يهنئ الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
عبر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن سعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا فخره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور وازدهار مستمر.
مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة "شاهد"
انطلق مؤخرًا عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة شاهد، وهو يُعد من أحدث الأعمال الأصلية التي تقدمها المنصة ضمن موسمها الدرامي الجديد.
التنمية الثقافية تطلق الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 ديسمبر القادم، بقصر الفنون بساحة الأوبرا، تحت شعار «بالحروف: سلام»، بمشاركة نخبة من كبار الخطاطين والفنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
إياد نصار للمصريين: لا تنظروا إلى من يحاول إفساد فرحتكم
وجه الفنان إياد نصار رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير، دعاهم فيها إلى الشعور بالفخر والسعادة بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية أمام العالم.
التليفزيون ينقل حفل المتحف المصري الكبير بثلاث لغات والإذاعة بـ 23 لغة
ينقل التليفزيون المصري اليوم علي الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح علي جميع قنواته.
يسرا ترحب بضيوف مصر في افتتاح المتحف الكبير: "اتفرجوا على المجد في كل حجر ورسمة"
رحبت الفنانة يسرا بضيوف مصر خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن مصر بلد التاريخ والحضارة، داعية السائحين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذا الصرح العظيم الذي يجسد مجد المصريين عبر العصور.
بعروض فنية، 4 نجوم يشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
يشارك الفنانون هدى المفتي وأحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي، مساء اليوم، في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.
إلهام شاهين عن افتتاح المتحف الكبير: حدث عظيم ومصر كلها فرحان
أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى المشاركة به، ولكنها متواجدة حاليا بأمريكا لتكريمها بمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك.
صورة محمود حميدة بالزي الفرعوني تثير الجدل، ونشطاء ممكن يعملها عادى
تداول نشطاء ميديا صورة للفنان محمود حميدة مرتديا الزي الفرعوني، باستخدام التقنيات الحديثة للصورة وهو عنصر AI.
بإطلالة فرعونية، مني الشاذلي تتألق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
خطفت الإعلامية مني الشاذلي الأنظار بظهورها بإطلالة فرعونية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي وهدى المفتي بالزي الفرعوني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ظهر الفنانون أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وأحمد غزي، وهدى المفتي بإطلالات فرعونية لافتة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
مينا مسعود يدعو العالم لزيارة مصر احتفالا بالمتحف المصري الكبير: أعظم بلدان العالم وطني
وجه الممثل المصري العالمي مينا مسعود دعوة لمتابعيه حول العالم لزيارة مصر، وذلك بالتزامن مع افتتاح الصرح المعماري والثقافي الضخم، المتحف المصري الكبير.
شريهان تخطف أنظار الحضور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
خطفت النجمة شريهان الأنظار بمجرد ظهورها على خشبة افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددًا من النجوم، ورؤساء دول العالم.
خطفت بأدائها الأنظار في حفل افتتاح المتحف الكبير، من هي الفنانة العالمية شيرين أحمد طارق
في ليلةٍ استثنائية امتزج فيها الفن بالحضارة، خطفت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق الأضواء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتصبح حديث المصريين والعالم بعد أدائها المبهر في الحفل.
المايسترو ناير ناجي، تعرف على الموسيقار المصري قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
يُعد المايسترو ناير ناجي واحدًا من أبرز الموسيقيين المصريين في جيله، ونظرًا لإبداعه فقد وقع الاختيار عليه ليكون هو قائد أوركسترا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أبهر الجميع بمصر وعلى مستوى العالم.
المبتهل إيهاب يونس يبدع في أنشودة دينية خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
شارك المبتهل إيهاب يونس في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، والذي حضره لفيف من رؤساء دول العالم وعدد من النجوم والإعلاميين.
حفيدتا عبد الرحمن أبو زهرة تقدمان مقطوعة موسيقية في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
قدمت حفيدتا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة “أميرة ومريم” أبو زهرة مقطوعة عزف موسيقية ضمن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا