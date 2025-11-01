هالة صدقي: اليوم عيد وكل المصريين يشعرون بالفخر

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: “أنا سعيدة للغاية بهذا الحدث الكبير، فأنا خريجة كلية الآداب قسم التاريخ، وحصلت على ماجستير في التاريخ المصري الفرعوني”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار، قائلة: “أنا سعيدة وفرحانة ومبسوطة، واليوم ده عيد حقيقي ونصرة للتاريخ وللأجداد، وهو حدث العصر بكل المقاييس”.

ووجهت صدقي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع، قائلة: “بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النقل والاهتمام بهذا الحدث، الذي جعل كل المصريين يشعرون بالفخر”.

كما أعربت عن أمنيتها بضرورة تعليم الأطفال والجيل الجديد اللغة الفرعونية القديمة كلغة رئيسية، قائلة:"لازم نعلم أولادنا مش مجرد كتب تاريخ فقط، لكن كمان نعلمهم اللغة الفرعونية كلغة رئيسية ومهمة للأطفال، ونستغل الفرحة والإحساس بالقومية الحالي علشان نرسخ في وجدانهم التاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية من خلال الرحلات والتجارب المباشرة".

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

