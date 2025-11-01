السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي وهدى المفتي بالزي الفرعوني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

جانب من حفل افتتاح
جانب من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

ظهر الفنانون أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وأحمد غزي، وهدى المفتي بإطلالات فرعونية لافتة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. 

جاءت الإطلالات المستوحاة من الزي الفرعوني القديم ضمن رؤية فنية متكاملة تهدف إلى إبراز عراقة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

 

ويشارك الفنانون خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.‏

افتتاح المتحف المصري الكبير 

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الزي الفرعوني احمد غزي سلمي ابو ضيف أحمد مالك

مواد متعلقة

معلومات لا تعرفها عن جهاد حسام الدين زوجة سلام في "كارثة طبيعية"

مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة "شاهد"

عدد حلقات مسلسل ورد وشوكولاتة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

معلومات لا تعرفها عن هشام نزيه مؤلف موسيقى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عمرو الليثي يستضيف صناع "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في "الإسكندرية السينمائي"

مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الثانية، صدمة التوائم الخمسة تقلب حياة محمد سلام

القائمة تضم أسماء أخرى، هل يعيد المتحف المصري الكبير عبلة كامل إلى الأضواء؟

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية