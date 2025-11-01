أحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي وهدى المفتي بالزي الفرعوني في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ظهر الفنانون أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وأحمد غزي، وهدى المفتي بإطلالات فرعونية لافتة خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاءت الإطلالات المستوحاة من الزي الفرعوني القديم ضمن رؤية فنية متكاملة تهدف إلى إبراز عراقة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

ويشارك الفنانون خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.‏

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

