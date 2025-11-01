خطفت بأدائها الأنظار في حفل افتتاح المتحف الكبير، من هي الفنانة العالمية شيرين أحمد طارق

في ليلةٍ استثنائية امتزج فيها الفن بالحضارة، خطفت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق الأضواء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتصبح حديث المصريين والعالم بعد أدائها المبهر في الحفل.

من هي شيرين أحمد طارق؟

والفنانة شيرين أحمد طارق هي أول ممثلة مصرية وعربية تلعب دور البطولة في إحدى مسرحيات برودواي الشهيرة، بعدما جسدت شخصية “إيليزا دوليتل” في المسرحية الغنائية الخالدة “سيدتي الجميلة My Fair Lady”.

ولدت شيرين لأب مصري، مهاجر يعيش في ولاية ميريلاند الأمريكية، وأمٍ أمريكية تُدعى ساندرا تعمل معلمة لغة إنجليزية، وهي الأخت الكبرى لشقيقين، خالد ورمزي، ودرست علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مع التركيز على العدالة الجنائية في جامعة “تاوسون”، كما درست حقوق الإنسان في جامعة تشارلز بالعاصمة التشيكية براغ.

بدأ شغفها بالمسرح الغنائي منذ طفولتها، وكانت مسرحية “سيدتي الجميلة” الأقرب إلى قلبها، ولم تتلقَّ دروسًا احترافية في الغناء أو الرقص في البداية، لكنها كانت شغوفة بالمسرح، فكانت تسافر سرًا إلى نيويورك أثناء الدراسة لتتقدم لاختبارات التمثيل أو لتأخذ دروسًا قصيرة في الأداء، قبل أن تعود في نهاية اليوم دون أن يعلم أحد.

بعد تخرجها، عملت كمغنية على إحدى السفن السياحية، وهي تجربة وصفتها بأنها "نقطة تحول"، إذ منحتها الخبرة والقدرة على تطوير موهبتها وسداد ديونها الجامعية، وفي عام 2019، خضعت لاختبار الأداء في برودواي، وتم اختيارها بديلة للممثلة لورا بنانتي في مسرحية "My Fair Lady"، قبل أن يمنحها مسرح لينكولن سنتر الفرصة لتجسيد الدور الرئيسي في جولة العرض بأمريكا، لتصبح أول ممثلة عربية على الإطلاق تقدم هذا الدور على مسرح برودواي.

ومع مشاركتها المبهرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تعود شيرين أحمد إلى جذورها المصرية لتُعيد وصل الفن العالمي بالحضارة المصرية، في لحظة فنية تؤكد أن مصر ما زالت تُلهم العالم وتُصدّر أبناءها ليصنعوا التاريخ فوق أكبر المسارح العالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

