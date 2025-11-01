بعروض فنية، 4 نجوم يشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يشارك الفنانون هدى المفتي وأحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي، مساء اليوم، في فعاليات افتتاح ‏المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات ‏الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.‏

ومن المقرر أن يحضر الرباعي الاحتفالية الكبرى، التي تُعد واحدة من أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ ‏مصر الحديث، وسط حضور رسمي وإعلامي محلي ودولي واسع.‏

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون ‏التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا ‏برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.‏

