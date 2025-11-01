بعروض فنية، 4 نجوم يشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
يشارك الفنانون هدى المفتي وأحمد مالك وسلمى أبو ضيف وأحمد غزي، مساء اليوم، في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال عروض فنية مميزة تحمل عنوان “اصطفاف”، وذلك ضمن الفقرات الفنية المرافقة للحفل العالمي الذي تحتضنه مصر الليلة.
ومن المقرر أن يحضر الرباعي الاحتفالية الكبرى، التي تُعد واحدة من أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، وسط حضور رسمي وإعلامي محلي ودولي واسع.
ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا يجسد مكانة مصر الحضارية ودورها في صون التراث الإنساني، حيث يشارك في الحفل 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
