مينا مسعود يدعو العالم لزيارة مصر احتفالا بالمتحف المصري الكبير: أعظم بلدان العالم وطني

وجه الممثل المصري العالمي مينا مسعود دعوة لمتابعيه حول العالم لزيارة مصر، وذلك بالتزامن مع افتتاح الصرح المعماري والثقافي الضخم، المتحف المصري الكبير.

وقال مسعود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعظم بلدان العالم وطني”، معبرًا عن انبهاره الشديد بالمتحف الجديد الذي وصفه بالخاطف للأنفاس خلال زيارته حتي عندما كان الموقع لايزال في مرحلة الإنشاء.

ووجه الممثل رسالة تهنئة إلى جميع أبناء وبنات مصر الذين أسهموا في تشييد هذا الإنجاز، واصفا إياه بأفضل متحف جديد على وجه الأرض.

وأضاف مسعود: "بينما يتغير العالم بسرعة كبيرة، تظل مصر بمثابة تذكير ورمز لعظمة البشرية".

واختتم مسعود منشوره بكتابة "أم الدنيا" باللغة العربية.

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

