يسرا ترحب بضيوف مصر في افتتاح المتحف الكبير: "اتفرجوا على المجد في كل حجر ورسمة"

يسرا، فيتو

رحبت الفنانة يسرا بضيوف مصر خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن مصر بلد التاريخ والحضارة، داعية السائحين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذا الصرح العظيم الذي يجسد مجد المصريين عبر العصور.

 

وقالت يسرا في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “إكس”: "أهلًا بيكم في مصر وأهلًا بضيوف مصر، تعالوا نورونا واتفرجوا على حضارة مصر العظيمة في المتحف المصري، أكبر متحف في العالم، زوروا مصر الطيبة، واتفرجوا على المجد اللي لسه عايش في كل حجر ورسمة".

 

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

