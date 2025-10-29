متحف نجيب محفوظ يواصل إصداراته بتوثيق انتصارات أكتوبر وأبرز محطات نوبل الأدبية

صدر العدد الرابع من النشرة الإلكترونية لمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة للمعمارى حمدى السطوحى.

إذ تحتفى النشرة فى هذا العدد، بمناسبتين هامتين: الأولى انتصارات أكتوبر 1973، من خلال ما نظمه المتحف من معرض وثائقى بعنوان "الثأر من النكسة.. سيرة ثقافية من 1967 إلى 1973" من إعداد الكاتب الصحفى طارق الطاهر، وكذلك المحاضرة التذكارية التى ألقاها الباحث والكاتب الصحفى شريف عارف بعنوان "نجيب محفوظ.. أديب المؤرخية ومؤرخ الأدباء.. قراءة تاريخية فى محطاته الرئيسية" متوقفًا عند التطور التاريخى فى أدب نجيب محفوظ.

أما المناسبة الثانية، فهى ذكرى فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل فى الآداب "أكتوبر 1988"، بعنوان "وثائق نوبل.. فى الذكرى الـ 37 لحصول نجيب محفوظ على أرفع جائزة عالمية فى الآداب".

فى حين احتفت الصفحة الأخيرة، بنجاح موسم نجيب محفوظ القرائى الأول، الذى انطلقت فعالياته فى 27 يونيو، واختتمت فى 19 أكتوبر، وتضمنت معارض فوتوغرافية ووثائقية وموائد مستديرة وشهادات حول القراءة.

