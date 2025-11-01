مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة "شاهد"

انطلق مؤخرًا عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة شاهد، وهو يُعد من أحدث الأعمال الأصلية التي تقدمها المنصة ضمن موسمها الدرامي الجديد.

وبعد انطلاقه، حاز المسلسل على اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي بدأ في البحث عن كل التفاصيل المتعلقة به خاصة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل الضارية

ويُعرض مسلسل الضارية بواقع حلقتين كل يوم جمعة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، أي الساعة 11 مساء يوم الخميس بتوقيت مصر، حصريًا عبر منصة “شاهد”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل الضارية

مسلسل الضارية مكون من 8 حلقات فقط، ويجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما الخليجية، من بينهم: خالد صقر، فايز بن جريس، تركي اليوسف، ريم الحبيب، آيدا القصي، بدر محسن، عبدالله متعب، عزيز بحيص، سعيد صالح، وخيرية أبو لبن، وهو من إخراج مجدي السميري.

وتدور أحداث الضارية في إطار درامي مشوق، حيث تتقاطع طرق الشخصيات في متاهة من الحسابات المؤجلة والثأر الذي لا ينام، حيث يقرر يوسف، تنفيذًا لوصية والده، خوض غمار عالم تهريب المخدرات، ليصعد بسرعة نحو القمة ويصبح أحد أبرز رجاله، لكن النجاح يتحول إلى كابوس حين تتقاطع طريقه مع تاجر أسلحة لا يعرف الرحمة، وضابط شرطة عنيد، وأقارب تحركهم أطماعهم، لتبدأ حرب شرسة عنوانها البقاء للأقوى.

