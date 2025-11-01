السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة "شاهد"

أبطال مسلسل الضارية،
أبطال مسلسل الضارية، فيتو

انطلق مؤخرًا عرض المسلسل الخليجي الضارية على منصة شاهد، وهو يُعد من أحدث الأعمال الأصلية التي تقدمها المنصة ضمن موسمها الدرامي الجديد.

وبعد انطلاقه، حاز المسلسل على اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي بدأ في البحث عن كل التفاصيل المتعلقة به خاصة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل الضارية

ويُعرض مسلسل الضارية بواقع حلقتين كل يوم جمعة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، أي الساعة 11 مساء يوم الخميس بتوقيت مصر، حصريًا عبر منصة “شاهد”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل الضارية

مسلسل الضارية مكون من 8 حلقات فقط، ويجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما الخليجية، من بينهم: خالد صقر، فايز بن جريس، تركي اليوسف، ريم الحبيب، آيدا القصي، بدر محسن، عبدالله متعب، عزيز بحيص، سعيد صالح، وخيرية أبو لبن، وهو من إخراج مجدي السميري. 

وتدور أحداث الضارية في إطار درامي مشوق، حيث تتقاطع طرق الشخصيات في متاهة من الحسابات المؤجلة والثأر الذي لا ينام، حيث يقرر يوسف، تنفيذًا لوصية والده، خوض غمار عالم تهريب المخدرات، ليصعد بسرعة نحو القمة ويصبح أحد أبرز رجاله، لكن النجاح يتحول إلى كابوس حين تتقاطع طريقه مع تاجر أسلحة لا يعرف الرحمة، وضابط شرطة عنيد، وأقارب تحركهم أطماعهم، لتبدأ حرب شرسة عنوانها البقاء للأقوى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد عرض المسلسل الخليجي الضارية المسلسل الخليجي الضارية الضارية مسلسل الضارية

مواد متعلقة

مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى، محمد سلام يكتشف حمل زوجته في 5 توائم

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

يعرض قريبا، منصة شاهد تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر

ياسر جلال يشارك جمهوره صورًا من كواليس مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

الأكثر قراءة

مصر اليوم في عيد

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو ويشيد بالدعم المقدم لتشييد المتحف الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مبابي في الصدارة، أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

المزيد
الجريدة الرسمية