نقيب الموسيقيين يهنئ الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

عبر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن سعادته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا فخره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور وازدهار مستمر.

وقال كامل: “مصر حبيبتي ومعشوقتي الجميلة، يملأ قلبي الفرح كلما رأيتها تزدهر أكثر وأكثر، اللهم اجعلها دائمًا تاج العلاء في مفرق الشرق”.

ووجه الفنان تهنئته إلى القيادة السياسية والشعب المصري، قائلًا: “مبروك لوطني الحبيب، مبروك لفخامة الرئيس، مبروك لشعب مصر العظيم، ولكل من أخلص لها وحافظ على قيمتها وكرامتها وسعى لرفعة شأنها بشرف وصدق وأمانة”.

وأشار مصطفى كامل إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل خطوة جديدة في مسيرة مصر الحضارية، ويعكس مكانتها التاريخية والإنسانية على مستوى العالم.

