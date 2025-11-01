التنمية الثقافية تطلق الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 ديسمبر القادم، بقصر الفنون بساحة الأوبرا، تحت شعار «بالحروف: سلام»، بمشاركة نخبة من كبار الخطاطين والفنانين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على التراث الفني والروحي للحضارة العربية والإسلامية، وإبراز جماليات الحرف العربي كأحد أهم رموز الهوية الثقافية المصرية.

ويواصل صندوق التنمية الثقافية من خلال هذا الحدث جهوده في دعم الفنون الأصيلة، وتقديم منصة سنوية تجمع المبدعين والباحثين والخطاطين لتبادل الخبرات وإبراز الإبداع الفني في مجال الخط العربي.

وأكد المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي أصبح علامة بارزة في المشهد الثقافي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن استمراره لعشر دورات متتالية يجسد اهتمام الدولة المصرية بالفنون التراثية ودعمها المتواصل للفنانين والمبدعين في هذا المجال.

وقال السطوحي: “وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، تولي عناية خاصة بالفنون التي تشكل وجدان الأمة وملامح هويتها الجمالية، ويأتي ملتقى الخط العربي ليؤكد هذا التوجه بما يحمله من قيمة فنية وإنسانية عميقة؛ فالفنون التراثية ليست مجرد ماضٍ يُحتفى به، بل هي ذاكرة حيّة واستثمار في الوعي والهوية والذوق العام”.

وأضاف أن شعار هذا العام «بالحروف.. سلام» سيتيح الفرصة لفناني الخط العربي لعرض رؤيتهم حول كيف يمكن للحروف أن تلعب دورًا مهمًا في نشر رسالة السلام للإنسانية.

من جانبه، صرّح شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، قوميسير عام الملتقى ونقيب الخطاطين في مصر، بأن فن الخط العربي يُعد من أرقى الفنون وأبدعها، لما يتميز به من توازن هندسي وجمال بصري يأسر الأنظار في الشرق والغرب على حد سواء، موضحًا أن الدولة المصرية أولت هذا الفن عناية خاصة من خلال دعم وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

وأضاف البورسعيدي: "يأتي ملتقى الخط العربي الدولي العاشر، الذي أسسه الزميل العزيز الكاتب والأديب محمد بغدادي، ثمرةً لما أرساه صندوق التنمية الثقافية من رؤية واعية للحفاظ على هذا التراث الرفيع، في ظل متابعة دائمة لوزير الثقافة الفنان الدكتور أحمد هنو.

تشكل هذه الدورة احتفاءً بعودة غزة إلى أهلها، وتأكيدًا على دور الفن في نشر ثقافة السلام، لذلك اخترنا لها شعار «بالحروف: سلام".

وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة مسابقة الخط العربي بفروعها المختلفة، والمعرض العام الذي يضم أعمال المكرمين وضيوف الشرف والمشاركين، إلى جانب الندوة العلمية الدولية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تطوير المهارات وتبادل الخبرات بين الفنانين والخطاطين. كما يمنح الملتقى جوائز مالية وتقديرية في مجالات: الاتجاه الأصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، الزخرفة والتذهيب، إضافة إلى جائزة الفنان خضير البورسعيدي.

ويستمر تلقي طلبات المشاركة حتى 20 نوفمبر 2025 عبر استمارة التسجيل الإلكتروني المتاحة على موقع الصندوق، على أن يُعلن عن أسماء المقبولين في 24 نوفمبر، وتُسلَّم الأعمال الفنية خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر. كما تُعقد الندوة العلمية المصاحبة بمشاركة نخبة من الباحثين والخطاطين العرب تحت شعار الدورة.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الجمالي وتعزيز قيم الهوية المصرية والعربية، وإحياء الفنون التراثية الأصيلة في إطار معاصر يجمع بين الإبداع والتجديد، بما يرسخ مكانة مصر الثقافية كمنارة للفن العربي والإسلامي، وملتقى للمبدعين من مختلف دول العالم.

