أخبار الحوادث اليوم: الشرطة النسائية تتصدر المشهد في افتتاح المتحف المصرى الكبير.. انهيار عقار في روض الفرج.. وسقوط شبكة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

من أبرز ملامح الخطة الأمنية مشاركة واسعة لعناصر الشرطة النسائية، اللاتى ظهرن فى مشهد حضارى مهيب يجسد وجه مصر الحديث المتحضر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال و8 سيدات – لـ11 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

إخلاء سبيل صاحبة حضانة أكتوبر في حادث تصادم باص أطفال بطريق الواحات

قررت نيابة أكتوبر إخلاء سبيل صاحبة حضانة أكتوبر التى شهدت حادث تصادم باص أطفال بأتوبيس آخر على الطريق، وذلك لانتفاء الجريمة وانعدام القصد الجنائي، كما طلبت النيابة الاستعلام عن السيارتين محل الحادث من المرور، إلى جانب تحريات تكميلية وتفصيلية حول ظروف وملابسات الحادث.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وزوجته، أثناء التعدى على سائق مركبة "توك توك" بالضرب بمحافظة الدقهلية.

إنقاذ مسن من أسفل أنقاض عقار منهار في روض الفرج

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ مسن من أسفل أنقاض عقار تعرض لانهيار جزئي في منطقة روض الفرج، بينما تتواصل جهود فرق الإنقاذ للبحث عن طفلة يُرجح وجودها أسفل الركام.

أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنطقة إمبابة بسبب خلافات أسرية.

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 61 متهمًا من بينهم 18 محبوسًا احتياطيًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس إداريا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شبكة نسائية تمارس الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل مسن بمنطقة الصف، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب قيام المجني عليه بنهر الابن ومنعه من سبّ زملائه في الشارع بألفاظ نابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.