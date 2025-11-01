السبت 01 نوفمبر 2025
القبض على 16 شخصا من بينهم سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

استغلال الأطفال في
استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال و8 سيدات – لـ11 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

وضُبط المتهمون وبصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

