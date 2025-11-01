السبت 01 نوفمبر 2025
فتاة تنهي حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بإمبابة

أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنطقة إمبابة بسبب خلافات أسرية.

العثور على جثة فتاة بإمبابة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

