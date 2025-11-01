المرور يضبط 89948 مخالفة متنوعة و54 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

السبت 01 نوفمبر 2025
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بكافة المحافظات، فى إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الانضباط المرورى على الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع مستوى السلامة للمواطنين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 89948 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

قامت الأجهزة الأمنية بفحص 1367 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، حيث تم ضبط 779 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص 95 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطى المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالى 13 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين.

استمرار الحملات المرورية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها فى ضبط المخالفات ومتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق، حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم.
 

