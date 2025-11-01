السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات على الأسواق تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة، فيتو

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، في إطار مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم الموسعة لضبط الجرائم التموينية والمخالفات المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 7 أطنان  من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، تم الاتجار بها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار مواصلة الجهود لضمان توافر السلع بالأسعار المقررة وحماية المواطنين من جشع التجار.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين التلاعب بأسعار الخبز الحر الرقابة على الأسواق الجرائم التموينية المخابز السياحية الحرة المخابز السياحية قطاع الأمن العام

