تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية “اللجان النوعية بالتجمع الخامس”

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 61 متهمًا من بينهم 18 محبوسًا احتياطيًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس إداريا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشاركوا في إدارة لجانها النوعية المسلحة التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة.

