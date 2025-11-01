السبت 01 نوفمبر 2025
ضبط شبكة تضم 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شبكة نسائية تمارس الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

أكدت التحريات تسهيل إحدى السيدات  ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، داخل نطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

