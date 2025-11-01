الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء زوجين على سائق "توك توك" بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وزوجته، أثناء التعدى على سائق مركبة "توك توك" بالضرب بمحافظة الدقهلية.

تبين من الفحص تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من أحد السائقين – مقيم بدائرة المركز – بتضرره من سائق آخر وزوجته، مقيمبن بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب، بسبب خلاف نشب بينه وبين نجلهما حول قيمة الأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

