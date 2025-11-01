الداخلية تواصل ضرباتها ضد تجار العملة وتضبط تعاملات بـ9 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما لذلك من آثار سلبية على الإقتصاد القومى.

وأسفرت الحملات الأمنية التى نفذها قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 9 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

