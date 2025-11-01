حبس صاحب محل ونجله بتهمة قتل مسن في الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل مسن بمنطقة الصف، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب قيام المجني عليه بنهر الابن ومنعه من سبّ زملائه في الشارع بألفاظ نابية.

تعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من مستشفى الصف المركزي، بوصول مسن يبلغ من العمر 65 عامًا مصابًا بإصابات بالغة، وتوفي فور وصوله. وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد الصغير، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل ونجله، حيث نشبت مشادة كلامية بين الابن والمجني عليه بعد أن وبّخه الأخير لمنعه من التلفظ بألفاظ خارجة تجاه أقرانه في الشارع، فاستدعى الابن والده الذي حضر على الفور وتعدى على المجني عليه بمساعدة نجله مستخدمين عصا خشبية غليظة، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال المباحث بقيادة العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف وأطفيح، من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن المشاجرة حدثت بشكل مفاجئ دون نية مسبقة للقتل.

وقررت النيابة العامة عرض جثمان المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.