إنقاذ مسن من أسفل أنقاض عقار منهار في روض الفرج

تفاصيل إنقاذ مسن من أسفل أنقاض عقار منهار في روض الفرج

 

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ مسن من أسفل أنقاض عقار تعرض لانهيار جزئي في منطقة روض الفرج، بينما تتواصل جهود فرق الإنقاذ للبحث عن طفلة يُرجح وجودها أسفل الركام.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط جزء من منزل بشارع يسري خليل بدائرة قسم روض الفرج، وعلى الفور صدرت توجيهات من اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارات الإنقاذ البري وقوات التدخل السريع إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الانهيار شمل سقوط ثلاث غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث على الطابق الأرضي داخل عقار مكون من أربعة طوابق.


وتمكنت القوات من انقاذ  أحد المسنين كان  تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على طفلة مفقودة في موقع البلاغ.

تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وتعيين الخدمات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض بالكامل.

