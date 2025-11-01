القبض على سائق دهس شرطيا بالإسكندرية أثناء محاولة استيقافه

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على سائق ميكروباص رحلات، لقيامه بدهس شرطي من إدارة المرور أثناء محاولة استيقافه بمنطقة سيدي جابر.

تعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بوقوع حادث بطريق أبو قير بمنطقة سيدي جابر، وعلى الفور انتقلت قوات قسم شرطة سيدي جابر وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أنه خلال قيام شرطي بإدارة المرور بمحاولة إيقاف سائق ميكروباص رحلات لفحص تراخيصه، حاول الأخير الهروب بسرعة، ما أدى إلى دهس أمين الشرطة أسفل عجلات المركبة وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونجحت القوات في ضبط السائق المتهم والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

