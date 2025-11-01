السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين افتتاح المتحف المصرى الكبير.. الشرطة النسائية تتصدر المشهد الحضاري فى حدث عالمى يروى تاريخ مصر

الشرطة النسائية،
الشرطة النسائية، فيتو

فى لحظة غير مسبوقة، ينتظرها العالم، تستعد مصر لكتابة فصل جديد فى سجلها الحضارى بافتتاح المتحف المصرى الكبير، أضخم متحف أثرى فى العالم وأهم مشروع ثقافى وحضارى فى القرن الحادى والعشرين. 

المتحف الذى يقف شامخًا على أعتاب الأهرامات بالجيزة يمثل نافذة تروي قصة مصر القديمة بمجدها وإنجازاتها، ورسالة من الحاضر إلى المستقبل تؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت تنبض بالحياة.

حدث عالمى على أرض الكنانة

ومع اقتراب لحظة الافتتاح، تسابقت أجهزة الدولة لوضع اللمسات الأخيرة على حدث استثنائى يليق بعظمة التاريخ المصرى ومكانة مصر الحديثة، وجاء الدور الأبرز لوزارة الداخلية التى أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين الحدث والوفود الدولية المشاركة فيه.


 خطة أمنية شاملة بمواصفات عالمية

وضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لتأمين فعاليات الافتتاح، تضمنت انتشارًا أمنيًا مكثفًا على جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، وتنسيقًا متواصلًا بين مختلف قطاعات الوزارة لتأمين مسارات الوفود وضمان السيولة المرورية الكاملة فى محيط الحدث.

تم نشر القوات والخدمات الأمنية بمحيط المتحف والمناطق السياحية والفنادق، مع تعزيز الوجود الشرطى بأسلوب حضارى يعكس الوجه المشرق للأمن المصرى، فى مشهد يجسد الانضباط والتنظيم والدقة فى الأداء.
كما تم دعم الخطة بأحدث التقنيات فى المراقبة والمتابعة الميدانية، إلى جانب تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الفعاليات والتعامل الفورى مع أى طارئ.


 الشرطة النسائية.. حضور متميز فى المشهد الأمنى

من أبرز ملامح الخطة الأمنية مشاركة واسعة لعناصر الشرطة النسائية، اللاتى ظهرن فى مشهد حضارى مهيب يجسد وجه مصر الحديث المتحضر.


انتشرت الضابطات فى محيط المتحف وفنادق إقامة الضيوف والمناطق السياحية، لتقديم المساعدة والإرشاد وتأمين مسارات الوفود النسائية، إلى جانب دورهن فى التعامل الإنسانى والراقي مع الزوار والمشاركين.

وقد أثبتت الشرطة النسائية فى هذا الحدث العالمى أنها نموذج يحتذى به فى الكفاءة والانضباط والتمثيل المشرف للأمن المصرى، حيث جاءت مشاركتهن امتدادًا لنجاح المرأة المصرية فى جميع مواقع العمل الوطنى.

 

https://youtu.be/9vG1rAJzzSY?si=-ZmqLotCpn21O5zf


 رسائل أمان وسلام من مصر إلى العالم

الانتشار الأمنى المنضبط على كافة خطوط السير وأمام الفنادق وفى الميادين الرئيسية بعث برسائل طمأنينة وأمان إلى كل الوفود المشاركة.


فقد أرادت مصر أن يكون الافتتاح ليس فقط عرضًا لأمجاد الماضى، بل تأكيدًا على حاضر آمن ومستقر يرحب بالزوار ويحتفى بالإنسان والحضارة معًا.

افتتاح المتحف المصرى الكبير هو رسالة حضارية وأمنية للعالم، تقول إن مصر التى بنت الأهرامات لا تزال قادرة على صناعة المجد، وأن أمنها واستقرارها هو العمود الفقرى لنهضتها.


 خلاصة المشهد

بين جدران المتحف المصرى الكبير، يلتقى التاريخ بالمستقبل، وتتكامل جهود الدولة لتقديم صورة مصرية مشرفة للعالم.
ومن قلب الخطة الأمنية المحكمة، يبرز دور وزارة الداخلية ورجالها ونسائها كخط الدفاع الأول الذى يحمى الحلم المصرى الكبير، لتظل مصر دائمًا أرض الأمان والسلام والحضارة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير وزارة الداخلية خطة التامين الشرطة النسائية الحدث العالمي الامن العام السياحة في مصر افتتاح المتحف الوفود الأجنبية حضارة مصر القديمة

مواد متعلقة

الداخلية تواصل ضرباتها ضد تجار العملة وتضبط تعاملات بـ9 ملايين جنيه

حملات على الأسواق تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

المرور يضبط 89948 مخالفة متنوعة و54 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

طالب يطعن مواطنا في دمياط لمعاتبته على معاكسة فتاة

القبض على 16 شخصا من بينهم سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

ضبط سائق أجبر راكبا على النزول من سيارة أجرة بالبحيرة

إجراء مراسم قرعة الحج في الشرقية ومطروح، اليوم

ضبط عاملين بشركة نقل أموال استوليا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

بعد بلوغ خدمة الدين 28 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف حلا للعجز المالي في مصر

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

وزير السياحة: أتوقع دخول 15 ألف زائر للمتحف الكبير يوميًا بعد الافتتاح الرسمي

شديدة السُمية، هيئة الدواء تضيف مادة تستخدم في تصنيع الأدوية والعطور لجدول المخدرات

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

المزيد
الجريدة الرسمية