طالب يطعن مواطنا في دمياط لمعاتبته على معاكسة فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بصورة، تضمن قيام أحد الأشخاص بحمل سلاحا أبيض والتعدي على آخر بمحافظة دمياط.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض في دمياط وتضبط المتهم

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة كفر البطيخ بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من طالب – مقيم بنفس الدائرة – لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بعد مشادة نشبت بينهما لمعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الاعتداء على النحو الوارد بالبلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

