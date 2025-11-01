السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طالب يطعن مواطنا في دمياط لمعاتبته على معاكسة فتاة

طالب يطعن مواطن في
طالب يطعن مواطن في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بصورة، تضمن قيام أحد الأشخاص بحمل سلاحا أبيض والتعدي على آخر بمحافظة دمياط.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض في دمياط وتضبط المتهم
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض في دمياط وتضبط المتهم

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة كفر البطيخ بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من طالب – مقيم بنفس الدائرة – لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بعد مشادة نشبت بينهما لمعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الاعتداء على النحو الوارد بالبلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمياط سلاح أبيض كفر البطيخ وزارة الداخلية اعتداء معاكسة فتاة ضبط المتهم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض على 16 شخصا من بينهم سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

ضبط سائق أجبر راكبا على النزول من سيارة أجرة بالبحيرة

إجراء مراسم قرعة الحج في الشرقية ومطروح، اليوم

ضبط عاملين بشركة نقل أموال استوليا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

انتشار أمني مكثف لتأمين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خريطة محدثة، حالة الطرق بالقاهرة والجيزة قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير

وسط انتشار أمني، بدء عملية التحويلات المرورية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة (فيديو)

الأكثر قراءة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

بـ 3 لغات، تيك توك تبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير للعالم

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية