ضبط سائق أجبر راكبا على النزول من سيارة أجرة بالبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق أجرة لقيامه بمطالبته بأجرة أزيد من المقرر، وعدم التزامه بخط السير، وإجباره على النزول قبل وجهته بمحافظة البحيرة.

الأمن يكشف ملابسات إجبار راكب على النزول من سيارة أجرة بالبحيرة وتضبط السائق

بالفحص والتحري تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها عامل مقيم بدائرة مركز كفر الدوار لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

