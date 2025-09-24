الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مخاطر تقديم النسكافية ومشروبات 3 فى 1 للأطفال

مع بدء العام الدراسي الجديد والمذاكرة تنتشر بين الكثير من الأمهات عادة تقديم النسكافية أو مشروبات القهوة سريعة التحضير للأطفال والمراهقين، خاصة "3 في 1" التي تجمع بين القهوة والسكر والكريمر في كيس واحد.

ورغم أنها قد تبدو مشروبات عادية للكبار، إلا أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال بسبب مكوناتها وتأثيرها المباشر على الجهاز العصبي، النمو، والأسنان.

 

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن تقديم النسكافية ومشروبات 3 فى 1 تشكل مخاطر عديدة على صحة الصغار، منها:

  • النسكافية ومشروبات 3 في 1 تحتوي على كمية من الكافيين قد لا تكون كبيرة للكبار، لكنها عالية جدا بالنسبة لجسم الطفل الصغير، والكافيين يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، والأرق واضطراب النوم، والتوتر والقلق الزائد، وضعف التركيز في المدرسة.
  • معظم أكياس "3 في 1" تحتوي على كميات كبيرة من السكر تعادل أو تتجاوز المسموح به يوميا للأطفال، والإفراط في السكر يؤدي إلى، زيادة الوزن والسمنة المبكرة، وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتسوس الأسنان وضعف اللثة.
  • تقلبات في المزاج ونوبات من النشاط الزائد يتبعها خمول شديد.
  • الكريمر الصناعي في مشروبات 3 في 1 يحتوي على دهون مهدرجة ونكهات صناعية، وهذه المواد قد تؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الضار، والتأثير على صحة القلب مستقبلا، ومشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والغازات.
  • تناول الكافيين بانتظام يقلل من امتصاص الكالسيوم والحديد، ما يسبب ضعف نمو العظام والأسنان، وزيادة احتمالية الإصابة بالأنيميا (فقر الدم)، وقصر القامة على المدى الطويل إذا كان الاستهلاك متكرر.
  • الكافيين يجعل الجهاز العصبي في حالة استثارة مستمرة، وهذا قد ينعكس على الطفل في صورة سرعة انفعال وغضب، وصعوبة في النوم مبكرا، وضعف التحصيل الدراسي بسبب قلة التركيز والإرهاق.
  • اعتياد الطفل على النسكافية أو القهوة يجعله يطلبها يوميا، وعند محاولة التوقف عنها قد يصاب بأعراض انسحاب مثل الصداع، والخمول، والعصبية الزائدة.
بدائل صحية لمشروبات الأطفال

وأضافت مرام، أنه بدلا من تقديم النسكافية ومشروبات 3 في 1، يمكن للأم أن تختار بدائل آمنة وصحية مثل:-

  • الحليب الدافئ بالعسل أو الكاكاو الطبيعي غير المحلى.
  • مشروبات الأعشاب الخفيفة مثل اليانسون والبابونج فهى تهدئ الأعصاب وتساعد على النوم.
  • العصائر الطبيعية الطازجة بدون سكر مضاف.
  • الشيكولاتة الساخنة المصنوعة من الكاكاو الخام والحليب.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأطفال 

وتابعت، أنه يجب على الأمهات اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة الصغار، منها:-

  • تجنب تماما تقديم القهوة ومشروبات الطاقة للأطفال أقل من 12 عامًا.
  • تقليل كمية السكريات في المشروبات اليومية.
  • تعليم الأطفال عادات غذائية صحية منذ الصغر.
  • استشارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من اضطراب النوم أو العصبية المفرطة، فقد يكون السبب الكافيين.
مخاطر الإفراط فى تناول القهوة، الصداع ومشاكل المعدة والقلب

ارتفاع استهلاك الشاي عالميا إلى 7.4 مليار كيلوجرام في 2025

 

