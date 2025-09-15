مخاطر الإفراط فى تناول القهوة، الصداع ومشاكل المعدة والقلب

مخاطر الإفراط فى تناول القهوة، القهوة من المشروبات المنبهة التى لها شعبية على مستوى العالم حيث يتم تناولها صباحا لتنشيط المخ والجسم ما يساعد على القيام بالمهام اليومية.

ومخاطر الإفراط فى تناول القهوة عديدة، والقهوة لها فوائد عظيمة، وبالفعل تنشط المخ ولكن الإفراط فى تناولها له مخاطر عديدة لذا يجب الاعتدال فى تناولها حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن القهوة من أكثر المشروبات شيوعا في العالم، ولها فوائد عديدة عند تناولها باعتدال، مثل زيادة التركيز وتحسين المزاج وتعزيز الأداء البدني، لكن عند الإفراط في شربها، تتحول هذه الفوائد إلى أضرار صحية قد تؤثر على الجسم والعقل معًا.

مخاطر الإفراط فى تناول القهوة، فيتو

مخاطر الإفراط فى تناول القهوة

وأضافت مرام، أن من مخاطر الإفراط فى تناول القهوة:

زيادة القلق والتوتر، الكافيين الموجود في القهوة ينشط الجهاز العصبي، لكن الكميات الكبيرة قد تسبب توتر عصبي وقلق مفرط، قد يصاحب ذلك تهيج أو عصبية وعدم القدرة على الاسترخاء.

اضطرابات النوم، شرب القهوة بكثرة، خاصة في المساء، يؤدي إلى صعوبة النوم أو تقطعه، وتراكم قلة النوم يسبب إرهاق وضعف في التركيز، وزيادة خطر الاكتئاب.

مشاكل في الجهاز الهضمي، الإفراط في القهوة قد يهيج المعدة ويزيد إفراز الحمض المعدي، ما يسبب الحموضة والارتجاع المعدي، وقد تؤدي أيضا إلى الإسهال أو اضطرابات القولون لدى بعض الأشخاص.

ارتفاع ضغط الدم، والكافيين قد يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، ومع كثرة الاستهلاك يصبح التأثير أكثر وضوح، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمشكلات الضغط.

خفقان وتسارع ضربات القلب، تناول كميات كبيرة من القهوة قد يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب، والشعور بالخفقان أو الرعشة، خصوصا عند من يعانون من مشاكل قلبية.

الجفاف، والقهوة مدرة للبول، ومع الإفراط في شربها قد يفقد الجسم السوائل والأملاح، مما يسبب الجفاف وصداع مستمر.

الإدمان والأعراض الانسحابية، والاستهلاك المفرط للكافيين يؤدي إلى التعود عليه، وعند التوقف المفاجئ تظهر أعراض مثل الصداع، وتقلب المزاج، والخمول.

تأثيرات على صحة العظام، والدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول القهوة قد يقلل من امتصاص الكالسيوم، مما يزيد خطر هشاشة العظام على المدى الطويل، خاصة مع قلة تناول الحليب أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

التأثير على الحمل، شرب القهوة بكميات كبيرة أثناء الحمل قد يزيد خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، لذا ينصح الحوامل بعدم تجاوز 200 ملليجرام من الكافيين يوميا.

نصائح لتجنب أضرار القهوة

وتابعت، أنه لتجنب أضرار القهوة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

الاكتفاء بتناول 2 أو 3 فناجين يوميا بحد أقصى ما يعادل 200 إلى 300 ملليجرام كافيين.

تجنب شربها قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.

شرب الماء بوفرة لتعويض السوائل.

تقليل السكر أو الكريمة المضافة للقهوة لتجنب زيادة السعرات الحرارية.

استبدال بعض الأكواب بمشروبات صحية أخرى مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.