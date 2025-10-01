مخاطر تناول القهوة على الريق، اضطراب الهرمونات وارتجاع المريء

مخاطر تناول القهوة على الريق، القهوة من المشروبات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويقلل على تناولها الشباب والفتيات وكبار السن فهى مشروب مميز ينشط المخ والذهن.

ومخاطر تناول القهوة على الريق، عديدة ورغم ذلك هناك العديد من عشاقها يتناولونها على الريق دون الوعى بمدى مخاطرها.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن شرب القهوة على الريق من العادات الشائعة لدى الكثيرين، حيث يبدأ عدد كبير من الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة قبل تناول أي طعام، اعتقادا منهم أنها تساعد على الاستيقاظ والنشاط، ورغم أن القهوة لها فوائد صحية إذا تم تناولها باعتدال وفي الوقت المناسب، إلا أن شربها على معدة فارغة قد يسبب عدة أضرار للجسم على المدى القصير والطويل.

مخاطر تناول القهوة على الريق

مخاطر تناول القهوة على الريق

وأضاف سلامة، أن من مخاطر شرب القهوة على الريق:-

زيادة إفراز أحماض المعدة، والقهوة بطبيعتها مشروب حمضي، وتناولها على الريق يحفز المعدة على إفراز كميات كبيرة من حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى تهيج جدار المعدة، والإحساس بحرقة المعدة أو الحموضة، وزيادة احتمالية الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، وضعف بطانة المعدة مع الوقت إذا تم تكرار هذه العادة يوميا.

اضطراب الجهاز الهضمي، وشرب القهوة دون طعام قد يؤدي إلى مشكلات في الهضم، مثل الانتفاخ والغازات نتيجة زيادة حموضة المعدة، والإسهال عند بعض الأشخاص، لأن الكافيين يحفز حركة الأمعاء، والغثيان خاصة إذا كانت المعدة فارغة تماما.

زيادة التوتر والقلق، والكافيين يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) خصوصا عند تناوله في الصباح على معدة فارغة، وهذا يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والعصبية، وتسارع ضربات القلب، والشعور بالارتعاش أو فقدان التركيز لدى بعض الأشخاص الحساسين للكافيين.

انخفاض مستوى الطاقة لاحقا، ورغم أن القهوة تعطي دفعة سريعة من النشاط، إلا أن تناولها على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الطاقة يليه هبوط حاد بعد ساعات قليلة، والاعتماد على القهوة كوسيلة للاستيقاظ بدلا من النظام الغذائي الصحي.

التأثير على امتصاص المعادن، زشرب القهوة على معدة فارغة وبشكل متكرر قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد، مما يزيد خطر الإصابة بفقر الدم، والمغنيسيوم والكالسيوم، ما قد ينعكس سلبا على صحة العظام والأسنان.

زيادة مشكلات الهرمونات، بما أن القهوة تحفز إفراز الكورتيزول والأدرينالين، فإن شربها بشكل يومي على معدة فارغة قد يخل بالتوازن الهرموني لدى البعض، خصوصا النساء، مما قد يؤثر على الدورة الشهرية، ومستويات الطاقة على المدى الطويل.

التأثير على مستويات السكر في الدم، وتناول القهوة صباحا على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم، مما يزيد خطر مقاومة الإنسولين على المدى البعيد، خاصة لدى مرضى السكري أو من لديهم استعداد وراثي للمرض.

مشكلات النوم على المدى البعيد، والإفراط في القهوة خصوصا على الريق قد يؤدي إلى اختلال دورة النوم بسبب بقاء الكافيين في الجسم لفترة طويلة، مما يسبب صعوبة في النوم، ونوم متقطع وغير مريح، والشعور بالتعب رغم شرب القهوة بكثرة.

نصائح لتقليل أضرار القهوة

وتابع، أنه لتقليل أضرار القهوة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب شرب القهوة مباشرة عند الاستيقاظ، وتناولها بعد وجبة خفيفة أو وجبة الإفطار بساعة.

تناول كوب ماء قبل القهوة لتقليل تأثيرها الحامضي على المعدة.

الحد من تناولها على معدة فارغة إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو القولون.

عدم تجاوز 2 إلى 3 فناجين يوميا لتجنب أضرار الكافيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.